Trabzonspor, Avrupa Ligi gruplarına deplasmanda aldığı 1-0’lık Getafe yenilgisiyle başlarken, Bordo-Mavili kafile Trabzon’a dönüşte adeta zafer kazanmış gibi karşılandı.

Bir grup taraftar havalimanına giderken, özellikle teknik direktör Ünal Karaman’a büyük destek verildi. Ünal Karaman’ın fotoğrafının yer aldığı pankartlar da açan Trabzonsporlular, deneyimli hocayı duygulandırdı. Bu görüntüye duyarsız kalamayan Karaman, soluğu taraftarlarının yanında aldı.

Taraftarlar hocaya, “Biz senin de bizim kadar üzüldüğünü biliyoruz. Kafana takma, kötü günler geçecek, sana inanıyoruz. Sen Trabzonspor’un çocuğusun, yanındayız” mesajı verirken, Ünal Karaman’dan da, “Burayı bir kulüp değil aile olarak görüyorum. Hepimiz birer ferdiyiz. Verdiğiniz destek çok anlamlı. Hiç unutmayacağım, takımım ve yöneticilerim adına da teşekkürü borç bilirim. En kısa zamanda toparlanacağız, birlikte sevineceğiz” yanıtı geldi.

‘Yan yana’ sloganını pankartlara taşıyan Trabzonspor taraftarı, İspanya’dan moralsiz dönen kafilenin motivasyonunu bir anda artırmayı başardı.