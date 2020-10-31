Akyazı Medical Park Stadı’nda hüzün dolu bir gece yaşandı... Sabah saatlerinde yaşamını yitiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve deprem afeti yaşayan İzmir’de hayatını kaybeden vatandaşlarımız için karşılaşma başlamadan 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tribünlerde ‘Geçmiş olsun İzmir’ pankartı açılırken, kardeş ülkemiz Azerbaycan da unutulmadı. Haftalardır büyük bir mücadele veren Azerbaycan’ın kale arkasında dev bayrağı yer alırken; tribünlerde, “Karabağ bizimdir bizim kalacak” tezahüratları yapıldı. Aynı zamanda “Dağ siz iseniz, toprak biziz. Dal siz iseniz, yaprak biziz. Trabzon’uz, Türkiye’yiz, Azerbaycan’ız” yazılı pankart dikkat çekti. Öte yandan dün her iki takım futbolcuları ve hakemler seremoniye maskeyle çıktı.