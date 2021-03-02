Trabzon yerel basınından Cüneyt Çakır isyanı

Akyazı’da Fenerbahçe’ye 1-0’lık skorla mağlup olan Trabzonspor’da hakem isyanı var... Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun maç bitimindeki açıklamalarıyla büyük tepki gösterdiği hakem Yaşar Kemal Uğurlu için kentte yayın yapan gazeteler de oldukça sert ifadeler kullandı. Kuzey Ekspres Gazetesi ‘Adalet kimin için var!’, ‘Sahada Uğurlu, VAR´da ise Avrupa’nın en iyi 2’inci hakemi Çakır vardı güya! Ama ikisinin de niyetleri belliydi. Ekuban’a ceza alanı içinde vurulan tekmeyi geçtik, Bakasetas’ın yüzüne patlayan dirsek için bile VAR’a gidilmemesinin tek açıklaması vardı onlar adına. Fenerbahçemiz VAR olsun!’ dedi. Günebakış ‘Hırsız VAR’ başlığını atarken, ‘Süper Lig’de önüne geleni yıkıp geçen Trabzonspor’u, Fenerbahçe karşısında hakem Uğurlu ve VAR’da Çakır durdurdu’ yorumunu yaptı. Karadeniz Gazetesi, ‘Haram olsun size verilen paralar’ derken, Sonnokta ‘Karanlık tipler çaldı götürdü’, ‘Fener’i kurtarma operasyonunda görevlerini tamamladılar’ başlığıyla çıktı.



