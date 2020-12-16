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$TRA Token bugün işlemde

Trabzonspor’un kripto parası $TRA Token, bugün saat 10.00’dan itibaren Türk kripto para platformu Paribu’da işlem görmeye başladı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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$TRA Token bugün işlemde

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Genel Müdür Sinan Zengin, Socios CEO’su Alexandra Dreyfus, Socios Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ile Paribu CEO’su Yasin Oral’ın katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda Türkiye’nin ilk dijital imza töreni de yapılmış oldu. Ağaoğlu, “TRA Token’lardan elde edilecek gelirlerin önemli bir kısmını da bu futbol akademisinde ileriye dönük olarak yetiştireceğimiz, ülke futboluna ve Trabzonspor’a armağan edeceğimiz gençler için harcayacağız” dedi.

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