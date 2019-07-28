Tour de France’ta Bernal zafere gidiyor

Etabı Bahreyn-Merida takımının İtalyan sporcusu Vincenzo Nibali kazandı. Sarı mayoyu dün sırtına geçiren Ineos takımının Kolombiyalı bisikletçisi Egan Bernal ise son etap öncesi genel klasman şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi. 22 yaşındaki Bernal, son etaba en yakın takipçisi olan takım arkadaşı Geraint Thomas’ın 1 dakika 11 saniye önünde girecek. Paris’te bugün sona erecek turda gelenek gereği sarı mayoyu taşıyan bisikletçiye, son etapta atak yapılmıyor.