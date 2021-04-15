İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Eric Lamela'nın İtalya'ya geri döneceği iddia edildi.

İtalyan basınından Coriere dello Sport'ta yer alan haberde, Arjantinli yıldız futbolcunun İtalya'nın önde gelen takımlarından Napoli'ye yakın olduğu belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu içim Milan'ın da devrede olduğu ancak Napoli'nin transferde bir adım önde olduğu vurgulandı. Öte yandan Lamela'nın da İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

19 maçta 1 gol attı

Roma'dan 2013 yılında Tottenham'a transfer olan Eric Lamela, İngiliz ekibinde geçirdiği 8 yılda inişli çıkışlı bir performans sergiledi. 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli hücum oyuncusu, bu sezon Londra ekibiyle 19 Premier Lig maçında 1 gol kaydedebildi.