Bu sezon istediği sonuçları alamayan Tottenham, oynadığı son 2 Premier Lig maçında dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Nuno Espirito ile yollarını ayırdıktan sonra Antonio Conte'yi takımın başına getiren Tottenham, son 2 lig maçında rakiplerinin kalelerine isabetli şut çekemedi.

Everton maçında 8 şut deneyen Tottenham, geçen hafta oynanan ve 3-0 mağlup olduğu Manchester United karşılaşmasında da 9 şut denemesinde kaleyi bulamamıştı.

Tottenham, bu sezon ligde oynadığı 11 maçta topladığı 16 puan ile 9. sırada yer alıyor.







