Tottenham'dan dikkat çeken istatistik! Antonio Conte de çare olamadı
İngiltere Premier Lig'de Everton ile deplasmanda golsüz berabere kalan Tottenham'da işler yolunda gitmiyor. Nuno Espirito ile yollarını ayırdıktan sonra Antonio Conte'yi takımın başına getiren İngiliz ekibi, son 2 Premier Lig maçında isabetli şut kaydedemedi.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Tottenham, oynadığı son 2 Premier Lig maçında dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
Nuno Espirito ile yollarını ayırdıktan sonra Antonio Conte'yi takımın başına getiren Tottenham, son 2 lig maçında rakiplerinin kalelerine isabetli şut çekemedi.
Everton maçında 8 şut deneyen Tottenham, geçen hafta oynanan ve 3-0 mağlup olduğu Manchester United karşılaşmasında da 9 şut denemesinde kaleyi bulamamıştı.
Tottenham, bu sezon ligde oynadığı 11 maçta topladığı 16 puan ile 9. sırada yer alıyor.