İngiliz Bukayo Saka, EURO 2020 Finali'nde son penaltıyı kaçırınca şampiyon İtalya olmuştu. Olayın ardından Arsenal'in genç yıldızı ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Önceki gün Arsenal ile ezeli rakip Tottenham arasında oynanan hazırlık maçında, tribünlerden ders niteliğinde bir hareket geldi. Saka oyuna dahil olurken kendi taraftarlarının yanı sıra ezeli rakip tribünleri tarafından da alkışla karşılandı. Ayrıca Tottenham Stadı'nda, "Kuzey Londra, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı Bukayo Saka ve tüm oyuncuların yanındadır" pankartı açıldı. Maçı Tottenham 1-0 kazandı.