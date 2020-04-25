Tottenham, savunmadaki tecrübeli ismi Jan Vertonghen'i kaybetmek üzere. Belçikalı savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve takımdan ayrılması bekleniyor.

Londra ekibi, Vertonghen'in boşluğunu uzun vadede 21 yaşındaki Japhet Tanganga ile doldurmayı planlıyor.

Birçok genç oyuncuyu parlatarak dünya futboluna kazandıran Tottenham'da 21 yaşındaki stoper, önümüzdeki sezon çok daha fazla şans bulacağa benziyor.



