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Tottenham'da son aday Erik Ten Hag

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni menajer adına arayışlarını sürdürürken Antonio Conte ile görüşmeler durma aşamasına geldi ve Ajax'ın teknik direktörü Erik Ten Hag'ın isminin gündemde olduğu belirtildi.

07 Haziran 2021, Pazartesi 14:52 Son Güncelleme:
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Tottenham'da son aday Erik Ten Hag

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni menajeri adına arayışlarını sürdürüyor. Tottenham'ın Inter'i şampiyon yapan Antonio Conte ile görüşmelerinin durduğu belirtilirken yeni bir isim gündeme geldi. 

The Mirror'a göre Tottenham, Ajax'ın teknik direktörü Erik Ten Hag'ın ismini gündemine aldı. Daha önce de ismi Tottenham ile anılan Ten Hag'ın Hollanda ekibi ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunsa da Tottenham'ın başına geçebileceği belirtiliyor. 

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