İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni menajeri adına arayışlarını sürdürüyor. Tottenham'ın Inter'i şampiyon yapan Antonio Conte ile görüşmelerinin durduğu belirtilirken yeni bir isim gündeme geldi.

The Mirror'a göre Tottenham, Ajax'ın teknik direktörü Erik Ten Hag'ın ismini gündemine aldı. Daha önce de ismi Tottenham ile anılan Ten Hag'ın Hollanda ekibi ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunsa da Tottenham'ın başına geçebileceği belirtiliyor.