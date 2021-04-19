Premier Lig ekibi Tottenham'ın Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından Portekizli teknik adamın yerine kimin geleceğiyle ilgili iddialar İngiliz basınında yer almaya başladı.

Daily Mirror'da yer alan habere göre, Tottenham'ın başına geçebilecek 5 teknik direktör bulunuyor. İngilizler, listenin başında Leipzig ile Avrupa'da ve Almanya'da önemli başarılara imza atan genç çalıştırıcı Julian Nagelsmann bulunuyor. Son olarak İtalyan devi Juventus'ta görev alan ve 2019 yılından beri boşta olan İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri de bir diğer güçlü aday.





Gerrard da adaylar arasında

Diğer adaylar ise bu sezon Leicester City'yi İngiltere Federasyon Kupası'nda final oynatacak Brandon Rogers, Rangers'ta başarılı bir performans sergileyen Steven Gerrard ve futbolculuk kariyeri boyunca Tottenham forması giyen ve 2012 yılında kariyerini sonlandıran 40 yaşındaki Ledley King bulunuyor.

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Kasım 2019'da takımın başına geçmişti

Kasım 2019'da Mauricio Pochettino'nun yerine göreve getirilen Mourinho takıma beklentilerin uzağında kalırken; Tottenham, bu sezon 32 hafta sonunda 50 puan toplayabildi. Avrupa Ligi'nden de elenen Tottenham, Şampiyonlar Ligi potasının 4 puan gerisinde bulunuyor. Tottenham Hotspur, Mourinho’ya tazminat olarak 40 milyon Euro ödeyecek.