Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, futbola yönelik etkisini de sürdürürken bunun özellikle transfer döneminde bazı takımlara sıkıntı yaratabileceği aktarılmakta. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham da bu ekipler arasında yer alıyor.

İngiliz ekibinin, bu yaz yüksek maliyetli transferler yapmasının zor gözüktüğü aktarılırken gündeme sürpriz bir isim olarak Marsilya'dan Maxime Lopez geldi.

Estadio Deportivo'ya göre Tottenham Menajeri Jose Mourinho, kadrosuna katmak istediği Maxime Lopez'in transferini 10 milyon Pound düzeyinde bitirmek istiyor.

22 yaşındaki oyuncu, bu sezon Andre Villas-Boas yönetimindeki Marsilya'da sadece 13 maça ilk 11'de başlamıştı. Mevcut şartlarda transferinin Tottenham açısından makul fiyatlarda bitebileceği belirtiliyor.