



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sezona iyi başlasa da yaşanan düşüş sonrası Jose Mourinho'nun geleceği tartışılır hale geldi. Tottenham'ın yaz aylarında bir menajer değişikliğine gidebileceği belirtiliyor.

Tottenham'ın Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının büyük bir maliyeti olduğu belirtilse de yerine getirilmesi planlanan isim hazır. İngiliz basınındaki çeşitli kaynaklara göre Tottenham, Leicester City'nin başarılı menajeri Brendan Rodgers'ı takımın başına getirmek istiyor.

Chelsea döneminde Mourinho'nun yardımcılığını da yapan Rodgers'ın Leicester City ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.