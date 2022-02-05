Tottenham’ın İtalyan menajeri takımın başına gelişinin ardından geçirdiği ilk transfer dönemi sonunda hayal kırıklığına uğradı.

Ekim ayında Nuno Espirito Santo’nun takımdan ayrılışı sonrası Tottenham’da sportif direktör Fabio Paratici büyük bir efor sarf ederek takımın başına Antonio Conte’yi getirmişti. İtalyan hocayla iyi ilişkilerinin yanı sıra ikna sürecinde takımın hedeflerinden, yapacakları yatırımlardan ve transfer etmek istedikleri oyunculardan bahsedilmiş, bunlardan tatmin olan Conte takımın başına gelmişti.

Tottenham başında geçirdiği ilk transfer dönemi sonlanırken İtalyan teknik adamın yapılan transferlerden memnun olmadığı ve istediği oyuncuların alınamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığı öğrenildi. Paratici ile olan iyi ilişkileri olan ve onunla herhangi bir problemi bulunmayan Conte’nin hayal kırıklığının sebebinin kulüp başkanı Daniel Levy’nin transfere para harcama konusundaki değişmeyen tutumu olduğu öğrenildi.

Tottenham ara transfer döneminde Luis Diaz, Dusan Vlahovic ve Adama Traore transferlerini bitirme noktasına getirmesine rağmen sonlandıramamış ve sonrasında 29 milyon euro harcayarak Juventus’tan Rodrigo Bentancur ve Dejan Kulusevski’yi kadroya katmıştı.



