Tottenham, Luis Diaz transferinde sona geliyor

Kadrosunu Antonio Conte’nin istediği şekilde güçlendirmek isteyen Tottenham uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Luis Diaz transferinden sona yaklaştı. Tottenham’ın bonuslarla beraber teklif ettiği 45 milyon euroluk ilk teklfini Porto reddetmişti. Kolombiyalı kanat oyuncusunun transferinde ısrarcı olan Tottenham tarafı ikinci bir teklif daha yaptı. Tottenham’ın teklifini 55 milyon euroya kadar çıkardığı ancak Porto tarafının 60 milyon euro istediği öğrenildi. İki taraf arasından pazarlık birkaç gün içinde bitmesi ve Luis Diaz’ın Tottenham’a katılması bekleniyor.

2019 yazında Porto’ya katılan 25 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 28 maçta 16 gol 8 asistlik performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Tottenham’ın yanı sıra Manchester United, Liverpool, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund da oyuncuyla ilgileniyor.



