Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere’nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak. İki İngiliz devi de kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Dev maçın yayın bilgileri ve tüm detaylar haberimizde...

Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN SPORTS HABER’den şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Dev finali Skomina yönetecek!

Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina’nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan’ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

Tottenham - Liverpool muhtemel 11'ler...

Tottenham: Lloris, Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier, Sissoko, Wanyama, Eriksen, Delle Alli, Moura, Kane

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Tottenham ile Liverpool, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak

Tottenham ile Liverpool, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak. Tottenham, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Liverpool ise 2005’ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid’e kaptırdıktan bir yıl sonra bir kez daha adını finale yazdıran Liverpool ile Tottenham, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1972-73 sezonundaki UEFA Kupası yarı finali ilk maçını 1-0 Liverpool, rövanşını ise 2-1 Tottenham kazandı. Tarafların 2’şer defa fileleri havalandırdığı eşleşmenin galibi, deplasmanda gol atmanın avantajıyla Liverpool oldu.

Liverpool, Tottenham’a son 14 maçta bir kez yenildi

Tottenham ile Liverpool arasında daha önce 170 resmi maç oynandı. Bu maçların 79’unu Liverpool, 48’ini Tottenham kazandı. 43 karşılaşma ise berabere bitti.

Son yıllarda Tottenham’a karşı büyük üstünlük kuran Liverpool, aralarındaki son 14 müsabakanın 9’unu kazandı ve sadece birini kaybetti. Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig’de yaptığı 2 maç da Liverpool’un galibiyetiyle sonuçlandı. Liverpool, hem 15 Eylül 2018’de deplasmanda hem de 31 Mart’ta sahasında oynadığı lig maçlarını 2-1 kazandı.

İki takım, daha önce yalnızca bir turnuva finalinde karşılaştı. 1982 İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham’ı uzatma sonunda 3-1 yenen Liverpool, şampiyonluğa ulaştı.

"Devler Ligi"nde 2’nci İngiliz finali

2019 finali, 2008’deki Manchester United-Chelsea finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2’nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası finali de göz önünde bulundurulduğunda 3’üncü defa Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler, 2000’deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003’teki Milan-Juventus (İtalya), 2008’deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013’teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016’daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya) karşılaşmalarından sonra 7’nci kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.

Tottenham ve Liverpool’un İngilizlere karşı karnesi

Tottenham, Avrupa kupalarında İngiliz kulüpleriyle 8 resmi maç yaptı. Bunların 4’ünü kazanan Tottenham, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. UEFA organizasyonlarında İngiliz takımlarıyla 20 defa karşılaşan Liverpool, bunların 7’sini kazandı. 5 mağlubiyeti bulunan Liverpool’un, 8 maçı da berabere bitti.

Şampiyonlar Ligi’nde 1,7 milyar avroluk final

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere’nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre Liverpool’un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham’ın ise 835,5 milyon avro oldu.

Liverpool’dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham’dan İngiliz Harry Kane, 150’şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Tottenham’daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

Harry Kane 150 milyon

Dele Alli 100 milyon

Christian Eriksen 85 milyon

Son Heung-min 65 milyon

Davinson Sanchez 45 milyon

Toby Alderweireld 40 milyon

Eric Dier 40 milyon

Kieran Trippier 35 milyon

Lucas Moura 32 milyon

Hugo Lloris 30 milyon

Jan Vertonghen 30 milyon

Danny Rose 25 milyon

Victor Wanyama 25 milyon

Ben Davies 25 milyon

Erik Lamela 20 milyon

Serge Aurier 20 milyon

Harry Winks 20 milyon

Moussa Sissoko 18 milyon

Juan Foyth 12 milyon

Vincent Janssen 8 milyon

Fernando Llorente 3,5 milyon

Kyle Walker-Peters 3 milyon

Michel Vorm 2 milyon

Paulo Gazzaniga 2 milyon

Toplam 835,5 milyon

Liverpool’daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

Muhammed Salah 150 milyon

Sadio Mane 85 milyon

Roberto Firmino 80 milyon

Virgil van Dijk 75 milyon

Alisson 65 milyon

Naby Keita 65 milyon

Andrew Robertson 50 milyon

Trent Alexander-Arnold 50 milyon

Fabinho 45 milyon

Georginio Wijnaldum 40 milyon

Alex Oxlade-Chamberlain 40 milyon

Joe Gomez 35 milyon

Jordan Henderson 28 milyon

Xherdan Shaqiri 25 milyon

Dejan Lovren 20 milyon

Joel Matip 20 milyon

James Milner 15 milyon

Adam Lallana 15 milyon

Daniel Sturridge 15 milyon

Divock Origi 10 milyon

Alberto Moreno 9 milyon

Simon Mignolet 8 milyon

Ben Woodburn 5 milyon

Connor Randall 500 bin

Toplam 950,5 milyon



