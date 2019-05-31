Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Dev maç şifresiz!)
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Tottenham, İspanya'nın Madrid kentinde karşı karşıya gelecek. İki İngiliz devi de kupayı müzesine götürmek için kıyasıya bir mücadele verecek. Peki, Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere’nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak. İki İngiliz devi de kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Dev maçın yayın bilgileri ve tüm detaylar haberimizde...
Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN SPORTS HABER’den şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Dev finali Skomina yönetecek!
Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina’nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan’ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.
Tottenham - Liverpool muhtemel 11'ler...
Tottenham: Lloris, Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier, Sissoko, Wanyama, Eriksen, Delle Alli, Moura, Kane
Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
Tottenham ile Liverpool, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak
Tottenham ile Liverpool, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak. Tottenham, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Liverpool ise 2005’ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid’e kaptırdıktan bir yıl sonra bir kez daha adını finale yazdıran Liverpool ile Tottenham, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.
1972-73 sezonundaki UEFA Kupası yarı finali ilk maçını 1-0 Liverpool, rövanşını ise 2-1 Tottenham kazandı. Tarafların 2’şer defa fileleri havalandırdığı eşleşmenin galibi, deplasmanda gol atmanın avantajıyla Liverpool oldu.
Liverpool, Tottenham’a son 14 maçta bir kez yenildi
Tottenham ile Liverpool arasında daha önce 170 resmi maç oynandı. Bu maçların 79’unu Liverpool, 48’ini Tottenham kazandı. 43 karşılaşma ise berabere bitti.
Son yıllarda Tottenham’a karşı büyük üstünlük kuran Liverpool, aralarındaki son 14 müsabakanın 9’unu kazandı ve sadece birini kaybetti. Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig’de yaptığı 2 maç da Liverpool’un galibiyetiyle sonuçlandı. Liverpool, hem 15 Eylül 2018’de deplasmanda hem de 31 Mart’ta sahasında oynadığı lig maçlarını 2-1 kazandı.
İki takım, daha önce yalnızca bir turnuva finalinde karşılaştı. 1982 İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham’ı uzatma sonunda 3-1 yenen Liverpool, şampiyonluğa ulaştı.
"Devler Ligi"nde 2’nci İngiliz finali
2019 finali, 2008’deki Manchester United-Chelsea finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2’nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.
İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası finali de göz önünde bulundurulduğunda 3’üncü defa Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler, 2000’deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003’teki Milan-Juventus (İtalya), 2008’deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013’teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016’daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya) karşılaşmalarından sonra 7’nci kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.
Tottenham ve Liverpool’un İngilizlere karşı karnesi
Tottenham, Avrupa kupalarında İngiliz kulüpleriyle 8 resmi maç yaptı. Bunların 4’ünü kazanan Tottenham, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. UEFA organizasyonlarında İngiliz takımlarıyla 20 defa karşılaşan Liverpool, bunların 7’sini kazandı. 5 mağlubiyeti bulunan Liverpool’un, 8 maçı da berabere bitti.
Şampiyonlar Ligi’nde 1,7 milyar avroluk final
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere’nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre Liverpool’un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham’ın ise 835,5 milyon avro oldu.
Liverpool’dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham’dan İngiliz Harry Kane, 150’şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.
Tottenham’daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu Değeri (avro)
Harry Kane 150 milyon
Dele Alli 100 milyon
Christian Eriksen 85 milyon
Son Heung-min 65 milyon
Davinson Sanchez 45 milyon
Toby Alderweireld 40 milyon
Eric Dier 40 milyon
Kieran Trippier 35 milyon
Lucas Moura 32 milyon
Hugo Lloris 30 milyon
Jan Vertonghen 30 milyon
Danny Rose 25 milyon
Victor Wanyama 25 milyon
Ben Davies 25 milyon
Erik Lamela 20 milyon
Serge Aurier 20 milyon
Harry Winks 20 milyon
Moussa Sissoko 18 milyon
Juan Foyth 12 milyon
Vincent Janssen 8 milyon
Fernando Llorente 3,5 milyon
Kyle Walker-Peters 3 milyon
Michel Vorm 2 milyon
Paulo Gazzaniga 2 milyon
Toplam 835,5 milyon
Liverpool’daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu Değeri (avro)
Muhammed Salah 150 milyon
Sadio Mane 85 milyon
Roberto Firmino 80 milyon
Virgil van Dijk 75 milyon
Alisson 65 milyon
Naby Keita 65 milyon
Andrew Robertson 50 milyon
Trent Alexander-Arnold 50 milyon
Fabinho 45 milyon
Georginio Wijnaldum 40 milyon
Alex Oxlade-Chamberlain 40 milyon
Joe Gomez 35 milyon
Jordan Henderson 28 milyon
Xherdan Shaqiri 25 milyon
Dejan Lovren 20 milyon
Joel Matip 20 milyon
James Milner 15 milyon
Adam Lallana 15 milyon
Daniel Sturridge 15 milyon
Divock Origi 10 milyon
Alberto Moreno 9 milyon
Simon Mignolet 8 milyon
Ben Woodburn 5 milyon
Connor Randall 500 bin
Toplam 950,5 milyon