Tottenham - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta heyecanı devam ederken B Grubu'nda dev bir maç oynanacak. İngiliz ekibi Tottenham, sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona ile kapışacak. Dev maçta ev sahibi Tottenham golcüsü Kane’e, Barça ise süperstarı Messi’ye güveniyor. Tottenham - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda dev bir maç oynanacak. İlk maçında deplasmanda İnter’e yenilen Tottenham, PSV Eindhoven’ı Lionel Messi’nin harika performansıyla geçip 3 puanı cebine koyan Barcelona ile karşılaşacak.
Tottenham - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Saat 22.00’de başlayacak karşılaşma, İngiltere’nin Başkent’i Londra’da bulunan Wembley Stadı’nda oynanacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Tottenham: Lloris, Alderweireld, Dier, Sanchez, Trippier, Wanyama, Winks, Davies, Lamela, Heung-Min, Kane
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Vidal, Busquets, Coutinho, Messi, Suarez
Gözler elbette ev sahibinde golcü Harry Kane, Barça’da da Messi’nin üzerinde olacak. İki takım daha önce birbirlerine iki kez rakip oldu. Bir maçı İspanyol devi kazanırken, bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Katalanlar, rakip kaleye 2 gol atarken, kalesinde de 1 gol gördü.
Grubun diğer mücadelesinde ise aynı saatte PSV, İnter’i ağırlayacak.