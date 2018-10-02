Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda dev bir maç oynanacak. İlk maçında deplasmanda İnter’e yenilen Tottenham, PSV Eindhoven’ı Lionel Messi’nin harika performansıyla geçip 3 puanı cebine koyan Barcelona ile karşılaşacak.

Tottenham - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 22.00’de başlayacak karşılaşma, İngiltere’nin Başkent’i Londra’da bulunan Wembley Stadı’nda oynanacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Dier, Sanchez, Trippier, Wanyama, Winks, Davies, Lamela, Heung-Min, Kane

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Vidal, Busquets, Coutinho, Messi, Suarez

Gözler elbette ev sahibinde golcü Harry Kane, Barça’da da Messi’nin üzerinde olacak. İki takım daha önce birbirlerine iki kez rakip oldu. Bir maçı İspanyol devi kazanırken, bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Katalanlar, rakip kaleye 2 gol atarken, kalesinde de 1 gol gördü.

Grubun diğer mücadelesinde ise aynı saatte PSV, İnter’i ağırlayacak.