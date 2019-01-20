Tottenham, Babel'li Fulham'ı son dakikada yıktı!

İngiltere Premier Lig’de Tottenham, Ryan Babel'in ilk 11'de forma giydiği maçta Fulham’ı 2-1 mağlup etti.

20 Ocak 2019, Pazar 21:46 Son Güncelleme:
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Tottenham, Babel'li Fulham'ı son dakikada yıktı!

İngiltere Premier Lig’de Tottenham, Ryan Babel'in ilk 11'de forma giydiği maçta Fulham’ı 2-1 mağlup etti.

Haftanın kapanış müsabakasında Fulham, Tottenham’ı ağırladı. Kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Llorente’nin 17. dakikada kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Dele Alli’nin 51. dakikadaki golüyle skora denge getiren Tottenham, Winks’in 90+3. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı.

Fulham’ın Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 2967 gün sonra Premier Lig’deki ilk maçına çıktı. Hollandalı futbolcu, 55. dakikada yerini Sessegnon’a bıraktı.

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