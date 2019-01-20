İngiltere Premier Lig’de Tottenham, Ryan Babel'in ilk 11'de forma giydiği maçta Fulham’ı 2-1 mağlup etti.
Haftanın kapanış müsabakasında Fulham, Tottenham’ı ağırladı. Kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Llorente’nin 17. dakikada kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Dele Alli’nin 51. dakikadaki golüyle skora denge getiren Tottenham, Winks’in 90+3. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı.
Fulham’ın Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 2967 gün sonra Premier Lig’deki ilk maçına çıktı. Hollandalı futbolcu, 55. dakikada yerini Sessegnon’a bıraktı.