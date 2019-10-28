Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2-9 Kasım tarihlerinde Türkiye’de ilk kez Mersin’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Toroslar Bocce Tesisinde gerçekleştirilecek olan müsabakalara, Toroslar’ın Milli Sporcusu Mehmet Can Yakın da katılarak ülkeyi temsil edecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Umut ediyorum ki, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonumuzun katkılarıyla Türk sporuna yakışır bir organizasyonun altına imza atacağız. Türk misafirperverliğimizi en iyi şekilde göstereceğiz” dedi.

“Takımımızın başarısı, ülkemizin başarısıdır”

Başkan Yılmaz, “Bocce takımımız, 2018-2019 sezonu Bocce 1. Ligi şampiyonluğunun ardından, Bocce Petank 1. Ligi şampiyonluğunu da göğüsledi. En son olarak İtalya’da düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası’nda Toroslar Belediyesi Bocce Takımı oyuncusu Milli Sporcu Mehmet Can Yakın, dünya 3.’sü olarak Türkiye’nin gururu oldu. Bütün disiplinlerden milli takım kamplarına oyuncu yollayan ve Türkiye şampiyonalarında madalyalara doymayan kulübümüz, bocce branşında ilçemizi ve kentimizi Türkiye’nin bir numarası yapmayı başardı. Bunun üzerine Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Bocce Kupası’na ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toroslar Belediyesi Bocce Takımımızın başarısı, ülkemizin başarısıdır” ifadelerini kullandı.

5 farklı kıtadan ve 25 ülkeden gelen sporcuların katılımlarıyla gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası’nda yarışacak tüm sporculara başarılar dileyen Yılmaz, “Sporun birleştirici gücüyle kıtalar arası dostluk köprüleri oluşturacağımıza inanıyoruz. Bu organizasyon aynı zamanda Türkiye’de bocce sporuna bakışın yeni bir göstergesi de olacak” diye konuştu.

İHA