Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynayan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın Toronto Raptors’a 117-97 yenildiği maçta 14 sayı attı. Son şampiyon Toronto Raptors, seyircisi önünde çıktığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 117-97 kazandı. Raptors’ı galibiyete, 24 sayı, 8 asist üreten Kyle Lowry, 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Serge Ibaka ve kenardan gelerek 19 sayı kaydeden Terence Davis taşıdı.
Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Cavaliers’ta Collin Sexton 22 sayı, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.