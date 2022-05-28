Sarı-Lacivertliler’in birçok oyuncusunun adı transfer piyasasında sıklıkla geçiyor. Son olarak Mert Hakan Yandaş’a CSKA Moskova’dan 5 milyon Euro’luk teklif gelmiş ancak yönetim bunu geri çevirmişti.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Torino da devreye girdi. Bordo-Beyazlılar, bir süredir yakından takip ettiği Mert Hakan için teklif yapmaya hazırlanıyor. Torino’nun CSKA’dan daha iyi bir rakamla masaya oturacağı öğrenildi. Ancak İtalyan ekibinin Fenerbahçe ’den isteyeceği tek isim Mert olmayabilir. Miha Zajc da Torino’nun listesinde. Başarılı futbolcu daha önce İtalya’da Empoli ve Genoa formaları giymişti. Zajc hem bu ülkeyi yakından tanıması hem de 9 gol, 2 asistlik performansıyla Torino’nun radarına girdi. Mert Hakan için yapılan pazarlıklarda Sloven orta saha oyuncusunun da sorulması muhtemel. Fenerbahçe Yönetimi’nin ise çok iyi bir teklif gelmediği sürece bu ikiliyi aynı anda satmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.



