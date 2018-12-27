Toplantılar statta başladı

Ali Koç, Ersun Yanal, Damien Comolli ve Volkan Ballı’nın katıldığı ve ikinci yarının planlamalarının yapıldığı kritik toplantılar başladı.

27 Aralık 2018, Perşembe 06:18
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Toplantılar statta başladı

Ali Koç, Ersun Yanal, Damien Comolli ve Volkan Ballı’nın katıldığı ve ikinci yarının planlamalarının yapıldığı kritik toplantılar başladı.

Ülker Stadı’ndaki kulüp binasında yapılan zirvede transfer çalışmaları masaya yatırıldı. Ersun Yanal’ın transferlerin büyük bölümünün kampa yetişmesini istediği belirtildi.

Ayrıca Yanal’ın, kadro dışı kalan isimlerin affedilmesi yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. Başkanın bu konuyu düşünmek için süre istediği öğrenildi. Söz konusu toplantıların hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

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