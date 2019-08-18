Yılan hikayesine dönen Kolarov transferinde bizzat Başkan Ali Koç devreye girdi...

Fenerbahçe’nin haftalar öncesi 3 yıllık kontrat üzerinden anlaşmaya vardığı Sırp futbolcu konusunda Roma’nın inadı sürüyor. İtalyanlar, tecrübeli sol beki bırakmamak için her şeyi yapıyor. Uzlaşmaz tavrını sürdüren Çizme ekibi, yeni görüşmelerde bonservis talebini 7-8 milyon Euro’ya kadar çıkarttı. 1 yıl sözleşmesi kalan Kolarov için daha önce 6 milyon Euro isteyen Roma’nın bu tavrı sonrası Fenerbahçe frene bastı. Sonuna kadar... Roma’nın hamlesine karşı taktikle cevap verilirken, top artık Kolarov’da. Sırp oyuncudan kulübüne baskı yapması istenirken, Kolarov’un yapacağı görüşme kilit rol oynayacak. Kanarya, gerekirse 2 Eylül’e kadar Kolarov’u bekleyecek. Ama ne olursa olsun bu iş bitecek.

Yusuf Dursun