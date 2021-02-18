Toni Schumacher Süper Lig'in en efsanevi kalecilerinden bir tanesidir. Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Toni Schumacher, performansıyla Sarı Lacivertli camianın en iyi kalecileri arasında gösterilmektedir. Toni Schumacher ülkemizde 3 yıl forma giymiş ve önemli maçlarda takımını sırtlamıştır. Refleksleri ve penaltı kurtarış yüzdesi oldukça yüksek bir emekli kalecidir. Toni Schumacher kendi ülkesinin milli takımında da forma giymektedir. Toni Schumacher oynadığı takımlarda 1 numaralı formayı giyen bir kaleciydi. 1.86 metre boyundaki Toni Schumacher'in tam adı Harald Anton Schumacher'dir. Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine bir dönem teknik direktör olarak devam etmiştir. Milli takımında ise dünya kupasında da forma giymiş bir emekli kalecidir.

Toni Schumacher nereli?

Toni Schumacher Almanya'nın Düren şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Alman'dır.

Toni Schumacher kaç yaşında?

Toni Schumacher 1954 doğumlu olup 66 yaşındadır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Toni Schumacher Türkiye'ye Schalke 04 takımından gelmiştir. Efsanevi kaleci Toni Schumacher Süper Lig'de yalnızca Fenerbahçe'de forma giymiştir.

Toni Schumacher kimdir?

Toni Schumacher Batı Almanya'nın Düren şehrinde dünyaya gelmiştir. Toni Schumacher 10 yaşında futbol kariyerine başlamıştır. Doğmuş olduğu şehir olan Düren şehrinde Düren takımı ile altyapı kariyerine başlamıştır. Düren'de başlamış olduğu altyapı kariyerini 8 sene sürdürmüştür. 8 senelik altyapı kariyerinden sonra Almanya ekiplerinden olan Köln takımı oyuncuya profesyonel sözleşme teklif etmiştir.

1972 yılında ilk defa profesyonel sözleşmeye imza atarak profesyonel futbol hayatına başlayan Toni Schumacher Köln formasını tam 14 yıl terletmiştir. Köln takımı ile birlikte 422 maçta forma giymiştir. Bundesliga'da en fazla forma giyen kalecilerden birisi olmuştur. Toni Schumacher Köln takımının da vazgeçilmez kalecilerinden bir tanesi olmuştur. 1987 yılında Schalke 04 ile sözleşme imzalamıştır. Schalke 04'e bedelsiz bir şekilde transfer olan Toni Schumacher bu takımda yalnızca 1 sene forma giymiştir. Bundesliga'da Schalke 04 forması ile 33 maçta forma giymiştir.

Toni Schumacher'in kariyerindeki ilk yurt dışı deneyimi ise süper ligde olmuştur. Fenerbahçe Toni Schumacher için teklifte bulunmuştur. Fenerbahçe ile anlaşan Toni Schumacher 1988 yılında süper lig macerasına merhaba demiştir. Toni Schumacher Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. 1988 - 1991 yılları arasında süper ligde forma giymiştir. Süper ligde tam 89 kere Fenerbahçe forması giymiştir. O dönemde Fenerbahçe'nin en istikrarlı futbolcuları arasına girmiştir. Toni Schumacher Fenerbahçe'den 1991 yılında ayrılmıştır. 1991 yılında ayrıldıktan sonra Almanya bundesliga devlerinden olan Bayern Münih ile anlaşmıştır. Efsane kaleci Toni Schumacher Bayern Münih ile birlikte 1992 - 1992 sezonunda forma giymiştir. Yalnızca bu takımda 8 maçta foram giyebilmiştir.

1992 yılında Bayern Münih ile ayrıldıktan sonra futbola 3 yıl ara vermek zorunda kalmıştır. 1995 yılında Borussia Dortmund kulübü oyuncuya teklif yapmıştır. 1995 - 1996 yılları arasında Borussia Dortmund ile 1 maçta forma giyebilmiştir. 1996 yılında ise Toni Schumacher futbola veda etmiştir. Almanya'nın en efsane futbolcuları arasında yer almayı başarmıştır. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra bir dönem teknik direktörlükte yapmıştır.

Toni Schumacher'in Milli Takım Kariyeri

Toni Schumacher ilk kez milli takım formasını 1979 yılında giymiştir. 1979 yılında Almanya milli takımı ile resmi maçlara çıkan Toni Schumacher Almanya forması ile 1980 Dünya kupasında da forma giymiştir. Burada göstermiş olduğu müthiş performansı ile ona gelecek yıllarda da Almanya kalesini emanet edilmesini sağlayacaktır. Toni Schumacher Almanya milli takımının kalesini 1986 yılına kadar korumuştur. Almanya milli takımı ile 76 maçta forma giymiştir.

Toni Schumacher'in Teknik Direktörlük Kariyeri

Toni Schumacher futbola veda ettikten sonra yine Almanya'da teknik direktörlük kariyerine başlamıştır. 1996 yılında Dortmund ekibinden ayrıldıktan sonra hemen ardından teknik direktör olarak anlaşmıştır. 1996 - 1998 yılları arasında Dortmund ekibi ile teknik direktörlük kariyerine devam etmiştir. Toni Schumacher 1998 yılında ise Almanya ekiplerinden olan Fortuna Köln ekibinin teknik direktörlüğünü 2 sene yapmıştır. 2000 yılında bu takımdan ayrılıp Bayer Leverkusen'in teknik direktörlüğünü 2 yıl yapmıştır.