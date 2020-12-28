Tomislav Zubcic: Takımın büyük potansiyeli var

Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 85-72 mağlup ederek 2020'deki son maçından galibiyetle ayrılan TOFAŞ'ın yeni transferi Tomislav Zubcic, mavi yeşilli forma altındaki ilk maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmayı 18 sayı, 4 ribaund ve 1 asist ile tamamlayarak ilk maçında takımın en skorer ismi olan Hırvat uzun forvet, maç boyunca takım olarak birlikte oynadıklarına vurgu yaparak, "Zorlu bir maç oynadık. Buraya iyi hazırlık yaparak gelmiştik. Maç boyunca birlikte kaldık ve birlikte oynadık. Takımla birlikte parkede olabilmekten ve önemli bir galibiyete katkı sağlamaktan dolayı mutluyum. Yeni takımımla ilk maçım olduğunu göz önüne alırsak performansımdan memnumun. Takımın büyük bir potansiyeli var ve eminim ki her maç daha çok üstüne koyarak daha iyi olacağız. Bu maçta hedeflediğimiz sonucu aldık ve yeni rekabetler için hazırız" diye konuştu.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)