Dizindeki yarayla mücadele etmeye devam eden 28 yaşındaki Sunwebli sporcu, Hollanda gazetesi De Limburger’e verdiği röportajda, yaraların düzeldiğini ancak hala maksimum kapasitede performans göstermesine izin vermediğini; bu sebeple üç hafta sonra başlayacak Fransa Turu’nun start çizgisinde olup olmayacağının henüz belirsiz olduğunu belirtti.

“Tura katılıp katılmayacağım dizimin yüzde yüz iyileşmiş olup olmamasına bağlı olarak değişir” diyen Dumoulin, “eğer dizim iyileşmezse ve şu anki halimden daha iyi olamayacaksam gitmek bana mantıklı gelmiyor” şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra Criterium du Dauphine’nin geçtiğimiz gün koşulan bireysel zamana karşı etabını üçüncü sırada tamamlamayı başaran Dumoulin hakkında övgüyle konuşan takım koçu Aike Visbeek ise “Teknik olarak çok iyi bir zamana karşı yarışı çıkardı, virajları çok iyi aldı ve her şey yolunda gitti. Galibiyet almak için hala daha fazla formda olması gerekiyor ancak bu durumda bulunduğu yerden ve aldığı sonuçtan çok memnunuz” dedi.

(Cyclist)