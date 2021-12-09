Tolgay Arslan Lazio - Galatasaray maçını Fanatik için yorumladı!

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de forma giyen, kariyerini İtalya'nın Udinese takımında sürdüren ve geçtiğimiz günlerde Lazio'ya müthiş bir son dakika golü atan Tolgay Arslan, Galatasaray 'ın rakibini FANATİK okurları için anlattı. Lazio'nun çok güçlü bir takım olduğunu belirten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Özellikle orta alan ve hücum hattında çok etkililer. Ancak savunmada çok riskli oynadıklarını düşünüyorum. Rakibe fazla boş alan veriyorlar. Top onlardayken gerçekten çok iyiler. Hocaları Sarri'nin de bunda etkisi çok büyük. Galatasaray'ın, bir bütün halinde oynaması gerek. Beraberlik temsilcimize yeteceği için iyi bir sonuç olur. Ancak Lazio'ya karşı sahaya beraberlik için çıkarsanız, büyük tehlikelerle karşılaşırsınız."









'Galatasaray gibi oynamalı'

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Bu yüzden Galatasaray, Galatasaray gibi oynamalı. Geriye yaslanıp, beraberliğe oynamak hata olur. Çünkü karşılarında topu ayağında çok iyi kullanan ve özellikle sahasında bir üst seviyeye çıkan bir takım bulacaklar. Bizim 4-4 berabere kaldığımız maçta 3-1 öndeydik ve bir anda ne olduğunu anlamadan skoru 4-3'e getirdiler. Bu yüzden konsantrasyonu yüksek tutmak şart. Çünkü İtalyan futbolu artık eskisi gibi savunma yap, bekle tarzında oynamıyor. Herkes futbol oynamaya çalışıyor."

'Umarım Vedat gol atar'

"Lazio'da orta alanda Luis Alberto ve Sergej Milinkovic-Savic'i beğeniyorum. İnanılmaz bir hücum futbolu oynuyorlar. Rakipte İmmobile'nin olmaması elbette avantaj olur. Onun yokluğunda inşallah Vedat Muriç de oynar ve golünü atar, ancak sonunda umarım Galatasaray kaybetmez. Sonuç olarak ben her zaman Avrupa maçlarında Türk takımlarını destekliyorum ve Galatasaray'ın da gruptan lider olarak çıkacağına yürekten inanıyorum."

Çağrı Davran