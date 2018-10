30 Eylül Pazar İstanbul at yarış tahminleri... Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

HİLALEDA hemcinslerini geçer!

1.AYAK: Sedat Katırcıoğlu anısına düzenlenen mücadelede, nitelikli kısrak Aybeniz’in Kaizbert gibi bir aygırdan verdiği temsilcisi BALLIKIZ, güzel eşkaline yakışır performanslara imza atmakta. Son startında kazanacakmış izlenimi vermesine rağmen son birkaç aksiyonda iç kulvardan tazeleyen rakibine geçilirken bile dikkat çekmişti. Bu kez hemcinsleri arasında kazanmaya yakındır. Yarış hayatına çok gösterişli şekilde başlayan ILDIR ESİNTİSİ, kendisinden yaşça büyük rakipleri ile gerçekleştirdiği işlerinde göz doldurmakta. Zamanla çok iyi yerlere gelmesini beklediğim safkan, eksik tecrübesine rağmen birincilik mücadelesine iştirak edecektir. Ahırlar bölgesinde inanılmaz iyi gördüğüm ELZEMİM, bu seneye damgasını vuran Taykut’un tam kardeşi Suflör’ün temsilcisi DORSA, sürpriz birinciliği sonrası formunu koruyan BERENGÜL, şampiyon kısrak Şilan’ın kızı MİRA MİRA ve fena yarışlar koşmayan GÜNDOĞARKEN ise bir sonraki adımda önereceğim taylar.

2.AYAK: Gördüğü yarışlar ile açıklarını gideren SALVO, yetenekli jokeyi idaresinde ilk şans verdiğim isimdir. Hızla toparlanan BALTACI, yarış görerek tecrübe kazanan HİDAYET, sıkletine rağmen GERGİN, son yarışını çok beğendiğim MİRZALAĞA, gerçek gücünü yansıtmaya başlayan DEDEMANBEYİ, önlerde gitmesi halinde farklı koşmasını beklediğim BOTAN ve yarış gören RİŞVANOĞLI ise sırasıyla rakipleridir.

3.AYAK: Güzel eşkali ve inatçı yarış karakteriyle birbirinden başarılı yarışlara imza atan HİLALEDA, özellikle son kazandığı yarışıyla hayranlık uyandırdı. Güçlü rakipleri önünde düzlüğe lider çıkan kısrak, iç kulvardan ataklarını sürdürerek hiçbir yerde pes etmeden potoya uzanmıştı. Bugün için kilosu biraz ağır olsa da hemcinslerine egemenliğini hissettireceği kanaatindeyim. Günün bankosu olarak FANATİK HİPODROM okurlarına önerimdir.

4.AYAK: K.Sahir Kurutluoğlu anısına düzenlenen mücadelede, sentetik pistte iştirak ettiği tüm yarışları kazanan RUBUCO, son startında yol bulmakta zorlanmasına ve dışarıya açılmak zorunda kalarak avantaj kaybetmesine rağmen muhteşem sprintiyle aksiyon farkıyla da olsa kazanarak dikkat çekmişti. Bu kez daha iyi yerlerde giderek işi riske sokmadan potoya uzanabilir. Yetenekli bir tay olduğuna inandığım YOU NEVER KNOW ve bu kez biraz daha idareli gitmesi halinde rövanşı alabilecek kapasitede olan LEAD SOLDIER ise hata kollayacak rakipleridir.

5.AYAK: Takibimdeki atlardan AGERA, son metrelerdeki etkili ataklarıyla ilk birinciliğine ulaşabilir. Grubun deneyimli tayı EMEKYEMEZ ise usta jokeyinin tercihiyle ilk ve sert rakibidir. EVER GRANDE, LARVOTTO ve PETIT ROUGE ise daha fazla at yazma imkanı olan okurlarımız tarafından ilave edilmelidir.

6.AYAK: Günün zorlu mücadelesinde mümkün olduğunca fazla isme yer vermek doğru olacaktır. MAKARACI ÇOCUK, BIG DANCE, TATANKA, NAÇAL, WARM BLOODED, TATANKA, ALTIN KAFES, FLASHDANCE, NAMTAR ve CRASSUS sıralamasını imkanlar elverdiği oranda değerlendirmeye alalım. Şansınız ve bahtınız açık olsun…

( 4.10.8.9.2.1.6 ) ( 5.4.12.1.2.3.6.7 ) ( 1 ) ( 3.4.2 ) ( 1.2.3.5.10 ) ( 10.11.6.2.3.6.7.5.4.9 )