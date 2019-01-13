Beşiktaş’ın ikinci yarıda kadroda düşünmediği kaleci Tolga Zengin’e sürpriz bir teklif geldi.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Hem yöneticiler hem de başkanlar düzeyindeki görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği ve kulüplerin büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Ücreti azalacak...

Evkur Yeni Malatyaspor, deneyimli eldivene de teklifte bulundu ancak önerilen rakam, Beşiktaş kazandığından az olduğu için Tolga düşünmek için zaman istedi. 35 yaşındaki file bekçisi, maaşında indirime giderse Doğu Anadolu ekibine transfer olacak. Tolga’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.