Tolga Zengin'e Süper Lig'den sürpriz teklif!

Beşiktaş’ın devre arası kamp kadrosuna alınmayan ve takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Tolga Zengin’e sürpriz bir teklif geldi.

13 Ocak 2019, Pazar 10:43
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Tolga Zengin'e Süper Lig'den sürpriz teklif!

Beşiktaş’ın ikinci yarıda kadroda düşünmediği kaleci Tolga Zengin’e sürpriz bir teklif geldi.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Hem yöneticiler hem de başkanlar düzeyindeki görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği ve kulüplerin büyük oranda anlaştığı öğrenildi. 

Ücreti azalacak...

Evkur Yeni Malatyaspor, deneyimli eldivene de teklifte bulundu ancak önerilen rakam, Beşiktaş kazandığından az olduğu için Tolga düşünmek için zaman istedi. 35 yaşındaki file bekçisi, maaşında indirime giderse Doğu Anadolu ekibine transfer olacak. Tolga’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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