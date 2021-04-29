Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, olimpiyatları güvenli bir şekilde düzenlemek için hazırlanan yönetmeliğin güncellendiği belirtildi. Buna göre, olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuların Japonya’ya hareket etmeden önce iki kez Kovid-19 testi yaptırmaları gerekecek. Sporculara her gün Kovid-19 testi uygulanacak. Tokyo Olimpiyatları’nda daha önce nisan ayında alınacağı belirtilen ülke içi seyircilerin durumuna yönelik karar ise haziranda verilecek. IOC, geçen ay olimpiyatlara Japonya dışından seyirci kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.