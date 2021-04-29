Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda seyirci kararı hazirana kaldı
Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen ve düzenlenmesine 3 ay gibi kısa bir sürenin kaldığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na seyirci alınıp alınmamasına ilişkin karar haziran ayında verilecek.
Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, olimpiyatları güvenli bir şekilde düzenlemek için hazırlanan yönetmeliğin güncellendiği belirtildi. Buna göre, olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuların Japonya’ya hareket etmeden önce iki kez Kovid-19 testi yaptırmaları gerekecek. Sporculara her gün Kovid-19 testi uygulanacak. Tokyo Olimpiyatları’nda daha önce nisan ayında alınacağı belirtilen ülke içi seyircilerin durumuna yönelik karar ise haziranda verilecek. IOC, geçen ay olimpiyatlara Japonya dışından seyirci kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.