Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Fenerbahçe , basketbolda dalında 4 basketbolcu ile temsil edilecek.

Geçtiğimiz günlerde yapılan basketbol elemeleri sonrasında Avrupa'dan Olimpiyatlara katılacak takımlar belli oldu. Buna göre İtalya, Almanya, Slovenya ve ayrı grupta yer aldığımız Çekya son biletlerin sahibi oldu.

12 Dev Adam, yarı finalde Yunanistan'a yenilerek Olimpiyat şansını kaçırsa da Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen basketbolcular dev organizasyonda yer alacak. Fransa'dan Nando de Colo, Almanya'dan Danilo Barthel, İtalya'dan Achille Polonara ve Çekya'dan Jan Vesely sarı lacivertli kulübü Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek.

Maçlar 25 Temmuz'da başlıyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda maçlar 25 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.