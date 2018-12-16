Tokatsporlu taraftarları ağlatan anma

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitiren Tokatspor taraftarı Emre Şenol için yapılan anma yürüyüşünde Tokatsporlu taraftarları gözyaşlarına boğuldu.

Tokatspor Cephe 1969 Taraftar Kulübü’nün tribün liderlerinden 26 yaşındaki Emre Şenol, geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Bu hafta Tokatspor’un Fatih Karagümrük ile oynayacağı TFF 2. Lig müsabakası öncesinde anma yürüyüşü düzenleyen taraftarlar, gözyaşları eşliğinde Emre Şenol’un hatırasına marşlar söyledi. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yapılan ve Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumunda son bulan yürüyüşe katılan yüzlerce taraftar, yaşlı gözlerle tribün liderlerinin yasını tuttu.

Emre Şenol’un tüm taraftarları birleştiren birisi olduğunu söyleyen Tokatsporlu taraftarlardan Burak Çelik, “Bizimle hep beraber oldu. İyi günde de beraberdi bizlerle, kötü günde de beraberdi. Hep yan yanaydık. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Emre Şenol’un en yakın arkadaşlarından ve Tokatspor Cephe 1969 Taraftar Kulübü Tribün Lideri Fuat Merdane, “Dışarıda da, tribünde de abi kardeştik, arkadaştık, can ciğerdik, kardeştik. O’nun cenazesini yıkamak da bize nasip oldu. Ellerimizle kefenledik. İyi bir arkadaşımızdı. Onun yapmak istediği şey, insanları bir araya getirmek, toplamaktı. Bugün arkadaşlarımız da buradalar, toplandık. Umarım bir yerlerde bunu fark ediyordur, hissediyordur inşallah. Kabri cennet nur olsun” şeklinde konuştu.

Tokatsporlu futbolcular da maç öncesi antrenmanlarına üstlerinde hayatını kaybeden tribün lideri Emre Şenol’un fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıktı.

İHA