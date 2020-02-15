Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor maç sonucu: 3-2

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor’u 3-2 yendi.

15 Şubat 2020, Cumartesi 19:43 Son Güncelleme:
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Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor maç sonucu: 3-2

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor’u 3-2 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Hakkı Demiralay, Gürhan Gül

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius, Cansın Hacıbekiroğlu, Mert Tetik (Semih Çelik, Berkant Hızarcı)

Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Centelles, Alfonso (Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Demirhan Durul, Rahmi Çağlar Aksoy, Görkem Sertel, Yusuf Erdem, Fırat Kantarcıoğlu)

Setler: 23-25, 23-25, 28-26, 25-19, 15-9

Süre: 145 dakika (35, 31, 31, 30, 18)

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