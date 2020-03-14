Tokat Belediye Plevne-Halkbank maç sonucu: 0-3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

14 Mart 2020, Cumartesi 22:15 Son Güncelleme:
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Tokat Belediye Plevne-Halkbank maç sonucu: 0-3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Julius (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Atakan Topal )

Halkbank: Stern, Hakkı Çapkınoğlu, İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Bahov, (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak)

Setler: 18-25, 17-25, 18-25

Süre: 70 dakika (24, 24, 22)

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