Tokat Belediye Plevne - Fenerbahçe HDI Sigorta maç sonucu: 1-3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ikinci hafta maçında, Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 mağlup etti.

30 Ekim 2019, Çarşamba 22:06
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Tokat Belediye Plevne - Fenerbahçe HDI Sigorta maç sonucu: 1-3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ikinci hafta maçında, Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 mağlup etti.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Firkal Julius, Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Alperay Demirciler, Ahmet Arslan, Mehmet Hacıoğlu, Berkant Hızarcı, Anıl Turgut)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)

Setler: 9-25, 17-25, 25-21, 18-25

Süre: 109 dakika (22, 25, 32, 30)

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