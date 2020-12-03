Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 10. haftasında sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u konuk edecek. 2 Aralık Çarşamba günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında TOFAŞ, evinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Ligde 4 galibiyet-5 mağlubiyet ile 6. sırada bulunan Mavi Yeşilliler, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrası sahasındaki mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligde geride kalan 9 haftada 3 galibiyet-5 mağlubiyet alan Fethiye Belediyespor bir maç eksiğiyle 13. sırada bulurken, Alkım Ay başantrenörlüğündeki Yeşil-Mavi Beyazlılarda 17.3 sayı-6.2 asist ortalama ile oynayan Erick Neal ile 16.4 sayı-7.1 ribaund ortalama ile oynayan Elgin Cook en skorer oyuncular konumunda. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından 5 Aralık Cumartesi günü oynanacak ligin 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol ile kozlarını paylaşacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu’ndaki maç saat 17.30’da başlayacak.

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