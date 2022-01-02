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TOFAŞ - HDI Sigorta Afyon Belediyesi maç sonucu: 145-55

ING Basketbol Süper Ligi’nin 15’inci haftasında TOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor’u 145-55 mağlup etti.

02 Ocak 2022, Pazar 16:17 Son Güncelleme:
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TOFAŞ - HDI Sigorta Afyon Belediyesi maç sonucu: 145-55

ING Basketbol Süper Ligi’nin 15’inci haftasında TOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor’u 145-55 mağlup etti.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk

TOFAŞ: Zubcic 21, Berk Uğurlu 4, Cruz 7, Cook 20, Muhsin Yaşar 6, Emre Tanışan 14, Shepherd 21, Berke Büyüktuncel 14, Yiğit Arslan 19, Bora Satır 4, Simmons 11, Ali Taşkın 4

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ: Bilgehan Diril 14, Onur Özkapıcı 8, Alp Özbudak 10, Hüseyin Çevirgen 10, Kayra Can Müezzinoğlu 3, Arif Şengül, Batuhan Güvenen, Bilal Buğra Kaban, Ahmet İlbal Demir 7, Yusuf Ali Türkoğlu 3

1'İNCİ PERİYOT: 27-15

İLK YARI: 81-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 116-48

Muammer İRTEM / BURSA, (DHA)

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