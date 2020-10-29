ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Hakan Demir ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Takım başantrenörlük görevi için Hakan Demir ile sözleşme imzalandı. Hakan Demir, en son geçen sezon Teksüt Bandırma’da görev yapmıştı.

Yapılan açıklamada, Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucunda Basketbol A Takım baş antrenörlüğü için Hakan Demir ile anlaşma sağladı. Koç Hakan Demir son olarak, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma’da görev yapmıştı. Sayın Hakan Demir’e “TOFAŞ ailesine hoş geldin” diyor, basketbol takımımızın başında kendisine başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Hakan Demir kimdir?

24 Kasım 1968, Elazığ doğumlu Hakan Demir; 1998 yılından bu yana antrenörlük yapmaktadır. 1998-1999 Sezonunda Amerika NCAA takımlarından Siena College’de basketbol eğitimi alıp, asistan koçluk pozisyonunda bulunan Demir, 1999-2005 yılları arasında Efes Pilsen'de yardımcı antrenörlük yapmış, ilk baş antrenörlük deneyimini ise 2005-2006 sezonunda Tekelspor’da yaşadı. Hakan Demir, sonraki yıl da Mersin Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde görev almıştır.

2007-2008 Sezonunda İsviçre'nin Sion Herens takımının başına geçerek yurtdışı deneyimi yaşayan Hakan Demir, takımını ligde 3. yaparak finallere taşımıştır. Ardından 2008-2009 sezonu başında Beşiktaş Cola Turka ile anlaşan, 2009-2010 sezonu başında da Pınar Karşıyaka'nın teknik patronu olan Demir, İzmir temsilcisinde üst üste 3 yıl görev yapmıştır.

2012-2013 Sezonuna Erdemirspor’da başlayan daha sonra Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Aliağa Petkim'in baş antrenörlüğüne getirilen Hakan Demir, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor Medikal Park’ı; 2015-2016 sezonunda ise Türk Telekom’u çalıştırmıştır.

2016-2017 Sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde Best Balıkesir Basketbol Kulübü’nde görev yapan Koç Hakan Demir, 2018 Aralık ayında Banvit Basketbol’un başına geçmiş ve son olarak 2019-2020 sezonunda isim değişikliği yaşayan Teksüt Bandırma’da görev yapmıştır.