Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da 31 Ağustos-4 Eylül arasında gerçekleştirilecek olan son ayağı olan MXGP Türkiye, dün başlayan Türkiye MotoFest ile start aldı. Hafta sonu gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde seyirciler, ücretsiz etkinlikler ve konserler ile keyifli dakikalar geçirmeye başladı. Organizasyonda Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Motokros şampiyonasının Türkiye ve Afyonkarahisar'ın tanıtımına çok büyük katkısı olduğunu belirten Akülke, "Dünya'nın en popüler 10 spor branşından birisi olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18'inci ayağı ve aynı zamanda final yarışı Afyonkarahisar'da yapılacak. 36 ülkeden yaklaşık 150 sporcu katılacak. Türkiye'den de yaklaşık 8 sporcu katılacak. Kadınlar kategorisinde geçen sene yer alan Irmak, bu sene de yarışacak. Kendisinden daha iyi dereceler bekliyoruz. Bu organizasyon, 86 ülkede canlı olarak yayınlanıyor ve aynı gün 186 ülkeye ulaşıyor. Buraya gelen turistlerin sayesinde turizm gelirleri, bir anda bir haftada 3'e 4'e katlanabiliyor. Bu da bu organizasyonun ne kadar önemli olduğunu anlatıyor" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA DÜNYANIN HER YERİNDE BİR TÜRK YARIŞACAK"

Motokrosun Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu ve yıllardır üzerine koyarak ilerlediklerini söyleyen Asbaşkan Akülke, "Bu organizasyonun en önemli etkilerinden birisi de Türkiye markasını belki de dünyaya en hızlı ulaştıran organizasyon olması. Bu organizasyonun, sporcularımız üzerinde önemli bir etkisi var. Şu anda Toprak, Can, Deniz hepsi motokrostan geldi. Bugün dünyanın sayılı pistlerinde yarışıyorlarsa motokros yarışçısı olmaları sebebiyledir. 5-12 yaş arası 100 tane sporcumuz var. 10 yıl evvel 'her pistte bir Türk olacak' demiştim. Bundan sonra dünyanın her yerinde bir Türk yarışacak" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR PİSTE SAHİP OLMAK, BİR TÜRK OLARAK BİZLERE ÇOK BÜYÜK GURUR VERİYOR"

Yarışların yapılacağı pistle ilgili olarak bazı değişikliklere gittiklerini aktaran Akülke, bu sezon daha keyifli yarışlar izleyeceklerini vurgulayarak, "Bizim pistimiz, dünya standartlarından daha hızlı ve çok teknik bir pist. Tüm yarışçılar da bunu söylüyor. Bu pist, geçtiğimiz yıllarda dünyanın en iyi pisti seçilmişti. Burada çok büyük bir emek var ve bunun da karşılığını aldık. Bu sene de inşallah bize layık olan ödülleri alacağız. Pist kısmında bu sene değişiklikler yaptık. Biraz hız seviyesini düşürdük ama zorluk seviyesi daha yukarıya çıktı, değişik virajlar ve atlama rampaları oldu. Bu sene daha keyifli ve çekişmeli yarışlar izlenecek çünkü 3 kategoride daha dünya şampiyonları belirlenmedi. Böyle bir piste sahip olmak, bir Türk olarak bizlere çok büyük gurur veriyor" şeklinde konuştu.

"ÖDÜL TÖRENİ İLK DEFA BİR FESTİVAL ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Afyonkarahisar'da düzenledikleri festival ve yaptıkları çalışmalardan dolay tüm dünyada örnek olarak gösterildiklerini aktaran Akülke, "Uluslararası Motosiklet Federasyonu Başkanı Jorge Viegas, Afyonkarahisar'da olacak. 5 gün boyunca hem yarışları hem de festivali izleyecek. Biz, Türkiye olarak dünyada bir ilki başardık. İçinde etkinliği olan ve 5 günü kapsayan bir model çıkardık. Bu durum, uluslararası federasyon tarafından takdirle karşılandı ve tüm ülkelere örnek olarak gösterildi. Bu gururu, Afyonkarahisar'da yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Ödül töreni ilk defa bir festival alanında gerçekleştirilecek. Belki de ilk defa yarışan sporcular, 30-40 bin kişinin önünde ödül alacak" diyerek sözlerini noktaladı.

MXGP finali, 7,4 milyar kişinin yaşadığı yaklaşık 190 ülkede 3.5 milyara yakın izleyiciye ulaşacak. Türkiye'de yapılacak final yarışına Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, Beta, Suzuki ve Fantic gibi fabrika takımları yarışacak.