Transfer dönemi için artık saatler sayılı duruma gelmişken Beşiktaş'tan son dakika transfer hamlesi de gecikmedi. Siyah Beyazlılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen 25 yaşındaki Hırvat futbolcu Tin Jedvaj için kiralama teklifinde bulundu. Bu transfer, Tyler Boyd'un Sivasspor'a ya da başka bir takıma gitmesi halinde gerçekleşebilir. Beşiktaş'ın stoper takviyesi için düşündüğü ilk isim Hırvatistan Mill Takım oyuncusu Tin Jedvaj oldu.

Bu gelişmenin ardından taraftarlar Tin Jedvaj kimdir? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bu soruların yanıtını ve daha fazlasını fanatik.com.tr'de bulabilirsiniz.









Tin Jedvaj kimdir?

1,88 boyundaki stoper, Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde 28 Kasım 1995 yılında dünyaya geldi. Dinamo Zagreb altyapısında futbola başlayan Tin Jedvaj Roma, Leverkusen ve Augsbrug formaları giydi.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Leverkusen ile 6 maça çıktı ve 1 asisti var. Hırvat Milli Takımı forması da giyen Jedvaj 26 kez uluslararası maçta boy göterdi. Milli takım formasıyla Jedvaj'ın 2 golü bulunuyor. Hırvat stoperin Leverkusen ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







