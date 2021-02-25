Golf kariyerinde tüm zamanların en iyilerinden biri olan ve uzun süre dünyanın zirvesinde yer alan 45 yaşındaki ABD'li sporcu Tiger Woods, salı günü ölümden döndüğü bir trafik kazası geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından Genesis GV80 aracından çıkarılan Woods'un dün yapılan kontrollerin ardından sağlık durumun iyi olduğu ve hastane odasında iyileşme sürecinin başladığı ifade edildi.

Kazaya başka araç karışmamış

İki bacağından yaralanan ABD'li ünlü golfçünün kaza sonrasında sağ ayak ve bileğinden ameliyat yapıldığı ve başarılı geçtiği açıklandı. Woods’un tedavisi bir süre hastanede devam edecek. Golf kariyeriyle tarihe geçen Woods buna karşılık özel hayatında ise sürekli olumsuz haberlerle gündeme gelmişti. Başka aracın karışmadığı son kazasıyla ilgili incelemeler devam ederken ABD'li sporcu daha önce 2 defa aracıyla kaza yapmıştı.

Çorap ve ayakkabıları yoktu

Woods 2009 yılında, Cadillac Escalade lüks aracıyla, evinin dışındaki bir yangın musluğu ve ağaca çarpmış ve kazada baygınlık geçirmişti. O sırada eşi, arabanın camlarını golf sopasıyla kırarak Woods'u dışarı çıkarmıştı. Birkaç sıyrıkla kurtulan Woods'a müdahale eden sağlık görevlileri yıldız ismi çorabı ve ayakkabısı olmadan horlarken buldu.

Direksiyon başında uyumuştu

Polisler onu, Mercedes-Benz aracının direksiyonunda baygın halde buldu. 2017 yılında Polis tarafından tutuklanan Woods'un kanında birçok ilaç ve bir dizi yabancı maddeye rastlandı. Ayrıca, polis onu bulmadan önce Woods'un küçük bir kaza geçirmiş olduğu da vurgulandı. ABD'li golfçü bu nedenle 1 yıl gözetim ve para cezası almıştı. Woods daha sonra uyku bozukluğu ve sırt ağrıları için profesyonel yardım dahilinde ilaç aldığını söylemişti.