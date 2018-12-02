Tiago Lopes sarı kart cezalısı

Ligin 14.haftasında dün Kadir Has Stadyumunda oynanan Trabzonspor karşılaşmasının 84.dakikasında gördüğü sarı kartla dördüncü sarı karta ulaşan Portekizli futbolcu Tiago Lopes, ligin 15.haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Tiago Lopes daha önce Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart görmüştü. Lopes, Kasımpaşa maçıyla cezasını tamamlayacak ve ligin 16.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Akhisarspor maçında forma giyebilecek.