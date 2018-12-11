Tiago Lopes geldi, Cristian Sapunaru gitti

Kayserispor’da sarı kart cezalısı olan ve Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Portekizli futbolcu Tiago Lopes cezasını tamamlarken, Kasımpaşa maçında sarı kart gören Cristian Sapunaru ise cezalı duruma düştü.

11 Aralık 2018, Salı 09:27
- A +
Tiago Lopes geldi, Cristian Sapunaru gitti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Cristian Sapunaru Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek, ligin 16.haftasında oynanacak olan Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Kasımpaşa maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Tiago Lopes cezasını tamamladı ve Akhisarpsor maçında forma giyecek. Akhisarspor maçında forma giyemeyecek olan Cristian Sapunaru ligin ilk yarısının son haftasında Erzurum’da oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında yeniden formasına kavuşacak. 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.