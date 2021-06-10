EURO 2020'nin açılış maçında yarın A Grubu'ndaki rakiplerinden İtalya ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek A Milli Takım için THY kısa film hazırladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, tüm Türkiye'nin ay-yıldızlıların yanında olduğunu hissettirmek amacıyla özel bir çalışmaya imza atıldığı belirtildi.

FUTBOLCULARA MEKTUP SÜRPRİZİ

Türkiye'nin dört bir yanından taraftarların katıldığı projeyle ilgili açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Bir araya getirilen taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 eleme mücadelelerini tekrar izledi. Katılımcılar videoları izlerken, kalp atışları ve verdikleri reaksiyonlar özel geliştirilen bir cihazla kaydedilerek Türkiye'nin kalp atış grafiği oluşturuldu ve toplanan veriler ay-yıldızlı formalara yerleştirildi. Hazırlanan bu formalar, millilerimizin yaşattığı duyguların anlatıldığı bir mektup ile Avrupa yolculukları öncesinde kendilerine ulaştırıldı. Millilerimiz formalarına her dokunduğunda hem Türkiye'nin kalp atışını hissetti hem de sesini duyabildi."

Açıklamada, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın görüşlerine de yer verildi. Aycı, "Futboldaki bayrak taşıyıcılarımız olan millilerimizi bu önemli yolculukta da yalnız bırakmıyoruz. Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak, futbolda ve birçok spor dalında milli takımlarımızın yolculuklarında onlarla beraberiz. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla kalbimizin bir ve millilerimizin yanında olduğunu hatırlatıyor, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımımıza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hazırlanan kısa film için müzisyen Mahmut Orhan'ın da aralarında bulunduğu Sibourne grubunun, kalp verisi grafiği, kalp sesleri ve çeşitli kültürel öğeleri barındıran sesleri bir araya getirip A Milli Takım için marş bestelediği bildirildi.

DHA