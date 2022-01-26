THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı yarın ve 28 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit’e konuk olacak. Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe karşılaşması ise sarı-lacivertlilerde çıkan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.

Euroleague’de 23. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Anadolu Efes

22.00 Olympiakos - Kızılyıldız

23.00 Barcelona - Asvel

28 Ocak Cuma

19.00 UNICS Kazan - CSKA Moskova

21.00 AS Monaco - Real Madrid

22.00 Panathinaikos - Baskonia

22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin

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