Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Zenit ile karşılaşacak olan Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımın Fransız yıldızı N'Golo Kante hakkında konuşan Thomas Tuchel, futbolcusuna övgülerde bulunarak, "Kante, Superman gibi. Fark yaratan birisi. O, tüm dünyadaki herkesin orta sahasında olmasını istediği adam. Kante olmadan iyi sonuçlar alabilir miyiz? Evet, yapabiliriz zaten bunu kanıtladık ama onunla daha kolay." ifadelerinde bulundu.

Kovacic'ten kötü haber

Tuchel açıklamalarında takımın Hırvat futbolcusu Mateo Kovacic'in koronavirüs testinin pozistif çıktığını da paylaştı. Alman teknik adam, "Bugün koronavirüs için testi pozitif çıktı, bu yüzden birkaç gün karantinada kalacak." sözleri ile futbolcunun karantinaya alındığını dile getirdi.



