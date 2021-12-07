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Thomas Tuchel'den N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, takımın başarılı orta sahası N'Golo Kante hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

07 Aralık 2021, Salı 18:14 Son Güncelleme:
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Thomas Tuchel'den N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler

Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Zenit ile karşılaşacak olan Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımın Fransız yıldızı N'Golo Kante hakkında konuşan Thomas Tuchel, futbolcusuna övgülerde bulunarak, "Kante, Superman gibi. Fark yaratan birisi. O, tüm dünyadaki herkesin orta sahasında olmasını istediği adam. Kante olmadan iyi sonuçlar alabilir miyiz? Evet, yapabiliriz zaten bunu kanıtladık ama onunla daha kolay." ifadelerinde bulundu.

Kovacic'ten kötü haber

Tuchel açıklamalarında takımın Hırvat futbolcusu Mateo Kovacic'in koronavirüs testinin pozistif çıktığını da paylaştı. Alman teknik adam, "Bugün koronavirüs için testi pozitif çıktı, bu yüzden birkaç gün karantinada kalacak." sözleri ile futbolcunun karantinaya alındığını dile getirdi.

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