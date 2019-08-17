Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal'in geçtiğimiz günlerde Paris'te görüntülenmesi, Katalan ekibinin Neymar'ı yeniden kadrosuna katacağına yönelik iddiaları alevlendirmişti. Brezilyalı süperstarı 2017 yazında 222 milyon euroluk rekor bir bedelle kadrosuna katan Paris Saint Germain'den ise bugün konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Fransız ekibinin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Ligue 1'in ikinci haftasında Rennes ile oynayacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında Neymar'ın takımda kalıp kalmayacağına ilişkin bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Geriye kalan kısıtlı sürenin bir şeyleri değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyorum. 2 Eylül'de transfer döneminin sona ereceğini düşünürsek bence bir gelişme yaşanmayacak. Neymar, şu anda benim oyuncum. Güçlü bir ekip istiyorsak psikolojik açıdan iyi bir Neymar'a ihtiyacımız var. Kendisiyle olan ilişkimizde değişen bir şey yok. Bu mesele, kulüple onun arasında. Eğer bir çözüm bulunamazsa bizimle kalacak. Zira sözleşmesi üç yıl sonra bitecek."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler