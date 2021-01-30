Thomas Tuchel oyuncularını mini toplarla çalıştırdı

Frank Lampard'ın görevine son verilmesi sonrasında Chelsea'nin başına getirilen ve ilk maçında Wolves ile 0-0 berabere kalan Thomas Tuchel, oyuncularına antrenmanda farklı bir metot uyguladı. Çıktığı ilk maçta 1 puana razı olan Alman teknik adamın oyuncularından bazı konulardan memnun olmadığı görüldü.

Tuchel, futbolcularının top kontrollerini geliştirmek için çalışmayı mini toplarla yaptırdı. Alman teknik adam, oyuncularının top kontrollerini geliştmeyi ve teknik becerilerinin en üst seviyesinde olmasını amaçlıyor. Bilindiği üzere minik toplara hükmedebilmek için daha ince kas hareketlerini kullanmak gerekli.