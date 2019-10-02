Thomas Tuchel: 'İlk 20 dakikada gol atmayı unuttuk'

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün gece Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup olarak A Grubu'ndaki işini iyice zora soktu. Rakip takımın teknik direktörü Thomas Tuchel ise mücadele sonrası Fransız basınına verdiği röportajda kaçan fırsatlardan dert yandı.

RMC Sport kanalının sorularını yanıtlayan Alman hoca, "Çok sıkı bir maç oldu ama kazanmayı hak ettik. Gerek atmosfer gerekse de rakibimizin cesareti nedeniyle karşılaşma oldukça zor geçti. İlk 20 dakikada iki-üç pozisyonda gol atmayı unuttuk. Daha sonra da işler bizim için zorlaştı. Ancak yine de takım olarak muazzam bir performans sergiledik ve bu nedenle mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Orta sahadaki oyuncuların performanslarından son derece memnun olduğunu belirten Tuchel, "Marco Verratti, Marquinhos ve Idrissa Gueye çok iyi oynadı. Bu üçlüyü çok beğendim. Takım dengesini çok iyi sağladılar. Bize yoğunluk ve sağlamlık kazandırdılar. Bu hem mücadele etmemiz hem de istediğimiz oyunu oynayabilmemiz için önemliydi." şeklinde konuştu.

Angel Di Maria ile ilgili olarak "Genel olarak iyiydi ama iki-üç gol atabilirdi. Ancak girdiği pozisyonlarda kararsız kaldı. Buna rağmen mücadeleye etmeye, defansı hücumdan başlatmaya her zaman hazır bir oyuncu. Şu anda çok formda." yorumunu yapan 46 yaşındaki teknik adam, açıklamalarını "Kylian Mbappe'yi de fazla bekletemezdik. Zira şu ana kadar yeterince süre alamadı. İlk defa bu kadar uzun süreli bir sakatlık geçiriyor. Mauro Icardi, bu maçta oynamaya hazırdı. Zaten hafta içinde de çok çalışmıştı." sözleriyle tamamladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler