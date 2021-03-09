Thomas Tuchel, Premier Lig'de tarihe geçti
Thomas Tuchel, Chelsea kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Alman teknik adam, Maviler ile Premier Lig'de çıktığı 9 maçta hiç yenilmezken 6 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Tuchel ayrıca, Premier Lig'de, ilk 5 maçında iç sahada gol yemeyen ilk menajer oldu.
İngiltere Premier Lig'de Thomas Tuchel rüzgarı esmeye devam ediyor. Alman teknik adam, son olarak Chelsea'nın 2-0 yendiği Everton maçında tarihe geçti.
Maviler, Alman menajerin göreve başlamasıyla birlikte 11 maçlık yenilmezlik serisine imza atarken, Thomas Tuchel aynı zamanda Premier Lig'de, ilk 5 maçında iç sahada gol yemeyen ilk menajer oldu. İngiliz devi sırasıyla Wolverhampton, Burnley, Newcastle, Manchester United ve Everton maçlarında rakibine gol şansı tanımadı.
16 yıl sonra bir ilk
Bununla birlikte Chelsea, 2005 yılından sonra Stamford Bridge'de ilk kez üst üste 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı.