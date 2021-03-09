İngiltere Premier Lig'de Thomas Tuchel rüzgarı esmeye devam ediyor. Alman teknik adam, son olarak Chelsea'nın 2-0 yendiği Everton maçında tarihe geçti.

Maviler, Alman menajerin göreve başlamasıyla birlikte 11 maçlık yenilmezlik serisine imza atarken, Thomas Tuchel aynı zamanda Premier Lig'de, ilk 5 maçında iç sahada gol yemeyen ilk menajer oldu. İngiliz devi sırasıyla Wolverhampton, Burnley, Newcastle, Manchester United ve Everton maçlarında rakibine gol şansı tanımadı.

16 yıl sonra bir ilk

Bununla birlikte Chelsea, 2005 yılından sonra Stamford Bridge'de ilk kez üst üste 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı.